WSJ: ученые заметили, что по неустановленным причинам раком все чаще болеют молодые люди

Американские врачи пришли к мнению, что рак стали все чаще диагностировать у людей более молодого возраста, чем это было ранее. Тенденция актуальная для всего мира, что вызывает много вопросов у докторов, пишет Wall Street Journal .

Ученым и медикам становится очевидным, что причины развития болезни до сих пор не изучены. Болеют люди разных возрастов со всех стран мира. Нездоровый образ жизни, как считалось ранее, не может быть главной причиной распространения рака.

«Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — сказала доктор Андреа Черчек, руководящая программой для пациентов с ранним проявлением рака желудочно-кишечного тракта в онкологическом центре Мемориал Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке.

Раньше рак считался болезнью старения. Теперь ученые поняли, что это один из мифов о заболевании. Ожирение, изменение состава продуктов питания и их многократное перерабатывание, микропластик, малоактивный образ жизни - эти факторы влияют на состояние здоровья человека, но что конкретно провоцирует поражение клеток, ло сих пор неясно.

Ученые отмечают, что ранее рак толстой кишки, матки и поджелудочной железы, аппендикса и желудка преимущественно выявляли у людей в возрасте после 50 лет. В последнее десятилетие возрастной порог заметно уменьшился, что вызывает беспокойство.

«Мы видим все больше и больше молодых людей, которые не соответствуют классическому учению о том, что рак — это болезнь старения», - отмечает доктор Моник Гэри, директор онкологической программы Grand View Health в Пенсильвании

Ранее мы сообщали, что подмосковные врачи напомнили жителям о важности своевременной диагностики онкологических заболеваний.