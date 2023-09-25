Ранее осужденный экс-мэр Чайковского Алексей Третьяков находится в плену у ВСУ

Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков, который заключил контракт с Минобороны РФ в сентябре 2023 года, был ранен и попал в плен, сообщает properm.ru .

В сети появилось видео. Алексей Третьяков, который с 2014 по 2019 год занимал должность мэра Чайковского, рассказывает о своем ранении. Он сообщает, что его ранили в живот. В какой-то момент мужчина потерял сознание. Инцидент произошел под Клещеевкой. В настоящее время военный СВО находится в плену противника. Видео появилось 21 сентября.

Properm.ru проверил достоверность данных. Уполномоченный по правам человека в регионе подтвердил, что 23 сентября в ведомство поступило заявление от супруги Третьякова о том, что ее супруг находится в плену. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что как только появится возможность произвести обмен пленными, в ведомстве ею воспользуются.

Известно, что в 2019 году Алексей Третьяков был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Экс-мэр превысил полномочия. Он разрешил своей родственнице занять муниципальную квартиру, хотя никаких законных оснований для этого не было. В зоне СВО чиновник служит в батальоне «Ахмат».

Клещеевка – населенный пункт, возле которого идут «горячие» бои. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что ВСУ смогли захватить данный населенный пункт. В Минобороны РФ информацию не подтверждают. Военные выкладывают видео, как проходят сражения на данном направлении. Российские бойцы отражают постоянные атаки. Успешность доказывает то, сколько гибнет украинских военных, а также какое количество техники Запада становится трофеем.