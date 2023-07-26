Ранее осужденный военный ЧВК «Вагнер» признался в новых преступлениях и снова ушел на СВО

Житель Волгограда постоянно возвращался в колонию из-за содеянных новых преступлений после каждого освобождения. Позже пошел на СВО как представитель ЧВК «Вагнер», снова был задержан, признался в недоказанных преступлениях и подписал контракт с Минобороны РФ, сообщает newizv.ru . В запутанном деле возникает ряд вопросов.

Житель Волгограда по кличке «Предприниматель» на протяжении 17 лет отбывал наказание за различные преступления. Мужчина выходил на свободу, но вскоре снова возвращался в стены тюремных камер. В 2022 году он заключил контракт с ЧВК «Вагнер», а вскоре был награжден медалью «За отвагу». Военный не знал, что по какой-то ошибке данные о его последнем аресте и амнистии не были внесены в общую базу.

«У российского суда нет санкций лишать человека статуса ветерана боевых действий, будь он хоть тысячу раз осужден после того, так как назначение этого статуса связано с действительными обстоятельствами (…)Но (!) признать этот статус и медали ошибочными и аннулировать их вполне себе могут чиновники, которые их раздавали. То есть то же Минобороны. Предлоги и основания для такой меры могут найтись любые — например, служение в «юридически несуществующей» ЧВК «Вагнер» или те же судимости…», - рассказывает Рустам Чернов, адвокат, специализируется на уголовном праве

Мужчину задержали, когда во время больничного отпуска он возвращался в Волгоград. Выяснилось, что было еще одно не раскрытое дело, которое «висело» с 2020 года. Военного с амнистией снова заключили под стражу. Мужчину обязали являться к следователю и находиться под домашним арестом, что вызывает непонимание у журналистов издания. Но дальше произошло непонятное - житель Волгограда добровольно явился в полицейский участок и сознался еще в 13 преступлениях. Правоохранительные органы не успели начать расследования, потому что экс-военный ЧВК «Вагнер» подписал контракт с Минобороны РФ. Он снова отправился в зону СВО для выполнения боевых задач.