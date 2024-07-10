Ранее судимые жители Иркутска сообщили, что не преследовали подростка в Кемерове

В социальных сетях выложили фото троих мужчин, которые, согласно слов местной жительницы, преследовали 16-летнюю девушку на машине и настойчиво предлагали сесть вместе с ними. Сотрудники правоохранительных органов установили личности всех участников инцидента и опросили. Водитель и двое пассажиров уверили, что уточняли дорогу, сообщает sibdepo.ru .

Однако мужчины 35, 44 и 45 лет не отрицали, что делали девушке комплименты о ее красоте. Никаких противоправных действий совершать не планировали. Все участники инцидента приехали в Кемерово на заработки. Работают вахтовым методом на местном предприятии. Уроженцы Иркутска. Ранее были судимы.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, девушка и ее родители не подавали заявление в полицию. Об инциденте стало известно из соцсетей. Местная жительница была свидетельницей. Она видела, как мужчины практически преследовали подростка, приглашали сесть в автомобиль. Женщина сделала замечание. Водитель сразу набрал скорость. Свидетельница на всякий случай сделала фото госномеров и самих мужчин. Она выложила запись в домовом чате, чтобы всех предупредить об угрозе. Затем информация появилась в интернете.

«Кроме того, полицейские установили и опросили 16-летнюю школьницу. Она подтвердила показания задержанных и пояснила, что противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Проверка в отношении правомерности действий приезжих мужчин продолжается.

Ранее мы сообщали, что подростки утопили новорожденных лягушек в унитазе ТРЦ Кемерова.