Ранее судимый мужчина стрелял на улице Кузбассе, чтобы похвастаться перед другом

В Белове ночью раздался выстрел из пистолета, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В полиции Кузбасса проинформировали, что установили личность стрелка.

В ведомстве рассказали, что сотрудники Росгвардии передали данные о стрельбе в дежурную часть отдела МВД России. Они проинформировали о задержании нарушителя общественного порядка. Им оказался дважды ранее судимый 35-летний горожанин. Мужчину доставили в отделение. Его уже привлекали за грабежи. В ночное время он прогуливался по улицам и произвел выстрел в воздух, чтобы показать другу оружие.

«Полицейские изъяли у мужчины стартовый пистолет и револьвер „Бульдог“, который используется для подачи звуковых сигналов», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве рассказали, что узнали цель приобретения оружия. Мужчина сообщил, что носил оружие в целях самообороны. Стартовый пистолет и револьвер проверили. Действия горожанина расценены как мелкое хулиганство. Участковый уполномоченный полиции в отношении нарушителя составил протокол. Мировой суд установил меру наказания — горожанину назначен административный штраф в размере 1 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Петербурге артист балета начал стрелять в магазине и плюнул в сотрудниц.