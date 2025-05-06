В Петербурге артист балета начал стрелять в магазине и плюнул в сотрудниц

В Петербурге в жилом комплексе «Панорама», который находится на улице Шкапина, произошло ЧП. Там артист Мариинского театра устроил стрельбу в пивном магазине и вдобавок в буквальном смысле наплевал на его сотрудниц. Об этом сообщил телеграм-канал «78/Новости».

По утверждению жильцов этого ЖК, такая выходка далеко не первая со стороны мужчины, который задействован в качестве второго солиста в Мариинском театре. Он периодически устраивает подобные инциденты и проявляет агрессию. На этот раз он зашел в пивной магазин, поругался с персоналом, затем начал стрелять из предмета, похожего на пистолет. Потом он стал плевать в сотрудниц заведения и только после этого покинул место конфликта.

По сообщению окружающих, странности в поведении танцора начались после его падения с самоката. Тогда он даже пролежал в коме некоторое время.

«Не знаю, лечится ли он как-то, но бывают такие вспышки агрессии. Писали заявление. По поводу нашего магазина — видимо, ему понравилась сотрудница, но она ему отказала. Поэтому он и стал вредничать», — привел микроблог слова владельца магазина.

Сам артист якобы хвастается родственниками в полиции и говорит, что ему за его выходки ничего не будет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на улице умер депутат Виктор Таланов. Он резко почувствовал себя плохо на улице. Прохожие оперативно отреагировали и вызвали депутату скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, спасти политика не удалось.