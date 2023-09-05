Раненые военные СВО из ХМАО не могут оформить выплаты: В ВВК отказывают в выдаче справок

Военные из добровольных организаций, которые заключили контракты с Минобороны РФ, не могут оформлять выплаты в связи с ранениями, полученными в зоне СВО, сообщает muksun.fm . Бойцы обратились за помощью к омбудсмену ХМАО.

Добровольцы из различных формирований, в частности, «ДОН» и «Барс», сталкиваются с одинаковыми проблемами. Они получают ранения или различные травмы и обращаются в ВВК, чтобы оформить справки для претендования на денежные компенсации. В выдаче документов отказывают.

Согласно правилам рассчитывать на денежные выплаты имеют право только те, кто был мобилизован или призван, а также контрактники. Формирования же по-прежнему считаются добровольческими, несмотря на то, что военные заключили контракт с Минобороны РФ по требованию ведомства.

Омбудсмен ХМАО считает такие правила несправедливыми. Она обратилась в Главное военно-медицинское управление Минобороны России с призывом разрешить данную проблему на правовом уровне.

«Несмотря на то, что участники боевых действий специальной военной операции в составе добровольческих формирований «БАРС» заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации к военнослужащим по контракту их по каким-то причинам не относят», — говорится в сообщении аппарата уполномоченного по правам человека в ХМАО

Добровольцы из ХМАО продолжают заключать контракты с Минобороны РФ, чтобы защищать Родину и выполнять свой долг. В регионе есть те, кто впервые отправляются в зону СВО. Один из военнослужащих рассказал, что хотел сделать это давно, но были семейные обстоятельства.

«Я единственный сын. Еле-еле подготовил, уговорил. Брат у меня там уже 6 месяцев в самих участиях», — рассказывает доброволец из ХМАО в эфире «СургутИнформ-ТВ»

Есть и те, кто уже находился в зоне СВО, вернулись домой, чтобы немного отдохнуть и провести время с семьями, а после снова отправятся в зону спецоперации.