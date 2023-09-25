Раненый боец СВО из Тюменской области не может добиться выплаты честно заработанных денег

Житель Тюменской области временно вернулся домой из-за ранений. У него подписан контракт с Минобороны РФ до июня 2024 года, поэтому после выздоровления он вернется в зону СВО. Сейчас же мужчина находится в сложном финансовом положении. Главная причина – недобросовестный работодатель — «СервисСпецСтрой», сообщает nashgorod.ru .

Штурмовик-гранатометчик Константин Бут до СВО в 2016 году на протяжении одного месяца проработал в компании «СервисСпецСтрой», но заработной платы так и не получил. Мужчина обратился в суд, потребовал, кроме зарплаты, еще моральную компенсацию. Более 200 тысяч рублей должен был выплатить истцу работодатель, но прошло пять лет, а этого так и не произошло.

В зоне СВО мужчина был ранен в печень и ногу. Медикам удалось спасти ногу, потому что ситуация была тяжелая. Сейчас военный проходит дорогостоящее лечение. Он обратился с вопросом, когда ему выплатят деньги, но Константина направляют из одного ведомства в другое.

Тюменский общественник Алексей Савоськин отметил, что деньги, которые выдают в качестве компенсации за ранение, пока не могут перечислить военному. Для этого сначала необходимо собрать документы и пройти комиссию. Активист не понимает, неужели после ранений человек должен «выбивать» свою законную заработную плату.

«Вы предлагаете раненому бойцу стоят в очередях ФССП и бегать по кабинетам, выясняя это? Я считаю, что ведомства сейчас должны выделять проблемы бойцов СВО и в первую очередь с ними работать», — высказался Алексей Савоськин.

Юрист Игорь Шадрин отметил, что в данной ситуации важно разобраться, где именно в настоящее время находится исполнительный лист. Специалист считает, что в любом случае недопустимо, чтобы боец СВО испытывал такие сложности при регулировании вопроса.