Ранила двоих мужчин и напала на третьего: в Омске вынесли приговор беременной женщине
Фото: [©Владимир Песня/РИА Новости]
В Омской области прошло судебное заседание, на котором вынесли приговор за ранение двоих мужчин и нападение на третьего 23-летней беременной женщине, сообщает gorod55.ru.
Следствие выяснило, что жительница Русско-Полянского муниципального района пригласила в гости незнакомых мужчин, с которыми распивала спиртные напитки. Во время застолья произошел конфликт. Женщина нанесла ранения ножом двоим мужчинам. Третий гость пытался вызвать сотрудников правоохранительных органов, но женщина препятствовала ему в этом, угрожая ножом.
Изначально женщину приговорили к одному сроку. Но в ходе судебных разбирательств стало известно о беременности нападавшей. Суд назначил более смягчающее наказание – лишение свободы на три года и семь месяцев. Отмечается, что у женщины уже есть двое детей дошкольного возраста.