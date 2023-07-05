Ранила двоих мужчин и напала на третьего: в Омске вынесли приговор беременной женщине

В Омской области прошло судебное заседание, на котором вынесли приговор за ранение двоих мужчин и нападение на третьего 23-летней беременной женщине, сообщает gorod55.ru .

Следствие выяснило, что жительница Русско-Полянского муниципального района пригласила в гости незнакомых мужчин, с которыми распивала спиртные напитки. Во время застолья произошел конфликт. Женщина нанесла ранения ножом двоим мужчинам. Третий гость пытался вызвать сотрудников правоохранительных органов, но женщина препятствовала ему в этом, угрожая ножом.

Изначально женщину приговорили к одному сроку. Но в ходе судебных разбирательств стало известно о беременности нападавшей. Суд назначил более смягчающее наказание – лишение свободы на три года и семь месяцев. Отмечается, что у женщины уже есть двое детей дошкольного возраста.