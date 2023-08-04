Ранила осколком бутылки малыша: Жительница Приморья пыталась убить двухлетнего сына

Жительница Приморья находилась в состоянии алкогольного опьянения. Каким-то образом у нее оказался осколков от разбитой стеклянной бутылки. Она начала наносить двухлетнему ребенку ранения. Следы от порезов остались на теле малышах, на руках. В дело вовремя вмешались сотрудники правоохранительных органов, которые застали 27-летнюю женщину в неадекватном состоянии. Нанесение ударов происходило дома, поэтому не исключено, что соседи слышали крик ребенка и вызвали полицию.

Мальчика госпитализировали. Мать задержали. Суд уже определил меру пресечения. Женщина будет на протяжении двух месяцев находиться в СИЗО. После того, как малыша вылечат, его определят в заведение для несовершеннолетних. Следствие уверено, что женщина хотела убить ребенка. Возбуждено уголовное дело. В Большекаменской межрайонной прокуратуре обязали следствие докладывать о ходе расследования.