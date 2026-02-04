Раннее пробуждение: биолог объяснила, почему ива в Балашихе набухает почками в 20-градусный мороз

В разгар 20-градусных морозов в Балашихе были замечены необычные предвестники весны. На ветвях плакучей ивы начали набухать первые почки. Снимок дерева, находящегося на пороге пробуждения, был опубликован в популярном телеграм-канале, что вызвало оживленную дискуссию среди подписчиков, сообщил REGIONS.

Пояснить природный феномен для издания REGIONS согласилась биолог Екатерина Авсеева. Специалист объяснила, что появление зачатков почек на иве в январе является обычным явлением — они формируются заранее и находятся в состоянии покоя, ожидая благоприятных температур для дальнейшего развития. Однако их активное набухание и готовность к росту в столь суровых условиях действительно обращает на себя внимание и является аномалией.

Авсеева также отметила, что деревья, растущие вблизи теплотрасс, действительно имеют измененный фенологический цикл: их листва держится дольше осенью, а почки распускаются раньше весной. Тем не менее, кардинально изменить глубинные биоритмы растения искусственное тепло не способно — полное пробуждение все равно произойдет только с приходом естественных климатических условий, положенных для этого вида.

«Скорее всего, ива растет в непосредственной близости с участком теплосети. В период сильных морозов котельные работают в полную мощь, и земля вокруг труб прогревается сильнее. У ив очень мощная корневая система, которая уходит на 2 — 3 метра в глубину и разрастается на 5 — 7 метров в ширину. Возможно, корни получают неверный сигнал о начале прогрева почвы и дерево запускает процессы, характерные для теплого периода», — рассказала эксперт.

