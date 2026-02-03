Цена рекордных сугробов: жителям Подмосковья советуют готовиться к нашествию крыс, гусениц и хомяков

Зимний сезон 2025–2026 годов в Московской области стал серьезным испытанием для коммунальщиков, аграриев и обычных жителей. Стремительная смена теплого декабря на лютые морозы и рекордные февральские сугробы уже отражается на финансах, дорожной обстановке и перспективах будущего урожая. REGIONS разобрался , с какими вызовами столкнется регион весной.

По словам агронома Светланы Пуронен, классическая холодная зима не является критическим явлением сама по себе, однако она формирует напряженную рабочую обстановку. Для сельхозпроизводителей это означает сокращенное время на приведение в готовность угодий и парка техники. Владельцам приусадебных участков придется уложиться в более сжатый интервал между освобождением земли от снежного покрова и началом посевного сезона, а также заложить в бюджет траты на реабилитацию пострадавших от морозов насаждений.

«Морозный и снежный январь — это нормально, зима на дворе, господа. Важно, в каком порядке шли морозы и снегопады. Если сначала выпал снег и хорошо укрыл почву и корневую систему, а уже потом ударили морозы — деревья, как правило, прекрасно переносят такую погоду. Хуже, если сначала были сильные морозы, а снег лег позже: в таком сценарии есть риск повреждения корней и даже потери отдельных деревьев», — рассказала эксперт.

Теплый декабрь успел преждевременно активизировать часть растений: местами начали набухать почки и пробиваться первая зелень. Резкое похолодание до 20–30 градусов ниже нуля создает серьезную угрозу для цветочных почек и молодых побегов. Интенсивные снегопады усугубляют ситуацию: тяжелый мокрый снег, особенно в периоды оттепели, ломает кроны яблонь, груш, декоративных кустарников и хвойных пород.

«Такая погода означает, что большая часть вредителей прекрасно перезимует. Короткий морозный период в январе может не сократить их численность так, как хотелось бы. Если в конце прошлого сезона у вас была высокая плотность какого‑то вредителя, с большой вероятностью он сохранится и в этом году. Конкретный набор насекомых зависит от культуры и региона, но в целом гусениц летом мы ждем много», — говорит Пуронен.

Высокий снежный покров и глубоко промерзшая почва с большой вероятностью сдвинут сроки весенних работ: перекопка, посадка и запуск теплиц станут возможными позже обычного, а грунт для ранних посевов будет прогреваться медленнее. Для фермеров это означает сжатые сроки подготовки полей и техники, для дачников — напряженный график между сходом снега и началом посевной, а также дополнительные расходы на обрезку и восстановление крон.

«Очень много снега — зайцам нечего есть. У моего знакомого, который в этом году разбил миндальную плантацию, зайцы ободрали деревья „как липку“ — он никак не смог их отвадить. Если в вашем районе водятся зайчики, ждите, что они придут и к плодовым деревьям. А снежная зима почти всегда дает очень мокрую весну, а значит, нашествие грызунов: мыши, иногда крысы, хомяки будут искать более сухие места и тянуться ближе к человеку и его запасам прошлогоднего урожая», — приводит пример агроном.

Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье, 7 и 8 февраля, в столице ожидаются продолжительные осадки.