Ранние и среднеспелые, сладкие и зимостойкие: какую голубику стоит сажать в Подмосковье, чтобы не разочароваться

Голубика перестает быть капризной экзотикой и все чаще осваивается на подмосковных участках. Главное правило для начинающих — не брать первый попавшийся саженец, а выбирать сорта, которые уже зарекомендовали себя в местных условиях и не требуют сложного ухода. О том, какую голубику лучше сажать новичкам в Московской области, REGIONS рассказала опытная садовод Оксана Сергеева.

По словам дачницы, для Подмосковья оптимальны сорта, способные переживать зимы без сложных укрытий, терпимо относиться к небольшим погрешностям в кислотности почвы и давать стабильный урожай. К таким она относит ранние и среднеспелые разновидности с крупной сладкой ягодой и одновременным созреванием.

«Новичкам я всегда советую начинать с низкорослых или среднерослых сортов — они проще в уходе, меньше страдают от ветров, их легче укрыть при необходимости», — отметила дачница.

Сергеева подчеркивает, что именно эти сорта «прощают» садоводу нерегулярный полив и неидеальную подготовку посадочной ямы — при условии, что соблюдена минимальная кислотность и исключен застой воды.

Среди наиболее надежных для Московской области эксперт выделяет несколько проверенных вариантов. Ранние сорта с дружной отдачей урожая — «Дюк» и «Патриот» — успевают полностью вызреть даже в непредсказуемое подмосковное лето.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Сорта со средней продолжительностью вегетации — «Блюкроп» и «Блюголд» — отличаются тем, что отдают урожай постепенно, что позволяет растянуть сбор ягод чуть ли не до начала осени. Как замечает специалист, эти растения показывают отличную зимостойкость и не склонны к выпреванию, если их высадить на возвышенных грядках либо в просторных канавах с кислой почвосмесью.

Особое внимание Сергеева рекомендует уделить сортам, которые не только дают урожай, но и украшают участок. Здесь она выделяет «Нортблю».

«Есть голубика, у которой осенью листья становятся ярко‑красными или оранжевыми. Такой куст работает и как плодовое растение, и как украшение сада, его можно смело сажать на видном месте, а не прятать за сараем», — резюмировала дачница.

