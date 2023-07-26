Раскрыли мошенническую аферу, как нелегальные компании выдавали населению ссуды под залог

В Удмуртии правоохранительные органы выявляли пять случаев нелегальной работы компаний, которые выдавали ссуды под залог. Стало известно, какими мошенническими приемами они пользовались, сообщает udm-info.ru .

Компании работали по принципу ломбардов, но такой вывески на помещениях не было. Людей вводили в заблуждение также тем, что фирмы не были занесены в единый государственный реестр. Пресс-служба регионального подразделения Банка России пояснила, что без внесения данных в базу работать компаниям запрещено. Если все законно, то заемщику выдадут залоговый билет с различной информацией о сделке (таблица и пояснительная записка).

«Если вместо залогового билета вам дают подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ, значит, вы обратились в псевдоломбард», - сообщает пресс-служба регионального подразделения Банка России

Псевдоломбарды не следят за сохранностью вещей и часто завышают проценты, не предоставляют страховку. Неоднократно были зафиксированы случаи, когда вещь просто продавали еще до того момента, как закончился ранее оговоренный срок хранения. Иногда представители таких компаний преследуют людей и вымогают вернуть долг с применением насильственных действий.

Узнать, с какой компанией человек имеет дело можно при помощи реестра Банка России, в котором указаны все официальные организации. Только в Удмуртии за полгода было выявлено пять незаконных ломбардов, на зданиях которых висели вывески комиссионных магазинов.