Раскрыта тайна найденного в Троице-Сергиевой лавре перстня

Ученые пришли к мнению, собственник перстня — справедливый и рассудительный мужчина, который был готов пожертвовать многим ради близких ему людей. Гендер владельца определили по размеру украшения. Найденный перстень в скором времени сможет увидеть любой желающий. Находку передадут в Сергиево-Посадский музей-заповедник.

По данным издания, узнать перстень несложно. На нем изображена кульминация суда царя Соломона — сюжета из Ветхого Завета. Рисунок передает мудрость правителя, который умело смог разрешить конфликт между двумя женщинами. Он смог определить, кто из женщин являлась матерью младенца. В качестве решения конфликта мудрец предложил разрубить младенца на две части, чтобы он достался каждой женщине. Мать была готова пожертвовать всеми, чтобы не допустить подобного исхода. Даже отказом от ребенка.

«Подобная композиция на перстне встретилась нам в лавре впервые. Это дает представление о распространенных и популярных четыре века назад сюжетах библейской истории», — отметила руководитель подмосковной археологической экспедиции ИА РАН Ася Энговатова.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили череп медведя, которого использовали в гладиаторских боях.