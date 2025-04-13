Раскрыты новые подробности о катастрофе «Титаник»

Ученые университета Ньюскала провели, по их мнению, самое детальное 3D-сканирование обломков «Титаника», по итогу которого предоставили новые данные о крушении Титаника в 1912 году. Подробностями исследования поделился с телеканалом ABC доцент кафедры кораблестроения в учебном заведении Саймон Бенсон.

Спикер пояснил, что узнавать новые подробности о катастрофе получается при помощи революционной технологии подводного сканирования. Специалисты сканировали 715 тыс. изображений обломков лайнера. Проделанная работа позволила им конструировать цифровую копию «Титаника» с учетом мельчайших деталей.

«На самом деле, теперь мы узнаем из этих симуляций, что время, потребовавшееся «Титанику» для столкновения с айсбергом ... скользящий удар… составляло 6,3 секунды», — рассказал корреспонденту ABC младший преподаватель военно-морской архитектуры в Университете Ньюкасла Саймон Бенсон.

По данным издания, в пятницу, 18 апреля, состоится премьера документального фильма «Титаник: цифровое воскрешение». Организатором выступил National Geographic. В нем представлена цифровая реконструкция обломков, аналогов которой ранее не было. Авторы фильма уверены, что новые исследования позволяют опровергнуть многие факты о крушении лайнера, сделанные учеными. Работа над проектом велась два года.

По информации издания, новые данные исследования позволят восстановить алгоритм действий первого помощника Уильяма Мердока. Теперь специалисты определили точное расположение лебедки для спуска спасательной шлюпки. Они пришли к мнению, что Мердок намеревался спустить спасательную шлюпку, когда его унесло в море.

Ранее синоптик Вильфанд объяснил, почему в наши дни «Титаник» бы не затонул.