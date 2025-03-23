Вильфанд объяснил, почему в наши дни «Титаник» бы не затонул

Напомним, пассажирский лайнер «Титаник» затонул в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в водах Атлантического океана. На борту судна находилось более 2200 человек.

По словам Вильфанда, в наши дни крушения бы не произошло, так как спутниковая метеорология сегодня находится на очень высоком уровне, поэтому специалисты хорошо видят все айсберги.

Например, на орбите действует российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М», аналога которому в мире нет.

Но за сто лет намного выросло и качество метеорологических и океанологических прогнозов, поэтому предотвратить крушение корабля можно было бы и без спутников, добавил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Оверчук сравнил стремление Армении в Евросоюз с билетом на «Титаник».