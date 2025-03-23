Вильфанд объяснил, почему в наши дни «Титаник» бы не затонул
Вильфанд: современные метеорологи предотвратили бы катастрофу на «Титанике»
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Современные технологии, которыми владеют метеорологи, позволили бы предотвратить катастрофу на «Титанике», заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Напомним, пассажирский лайнер «Титаник» затонул в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в водах Атлантического океана. На борту судна находилось более 2200 человек.
По словам Вильфанда, в наши дни крушения бы не произошло, так как спутниковая метеорология сегодня находится на очень высоком уровне, поэтому специалисты хорошо видят все айсберги.
Например, на орбите действует российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М», аналога которому в мире нет.
Но за сто лет намного выросло и качество метеорологических и океанологических прогнозов, поэтому предотвратить крушение корабля можно было бы и без спутников, добавил эксперт.
Ранее сообщалось о том, что Оверчук сравнил стремление Армении в Евросоюз с билетом на «Титаник».