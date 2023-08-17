Рассказываем, какие позитивные перемены произошли в Бронницах за последние годы

В последние годы Подмосковье довольно заметно преобразилось. Города стали более комфортными, удобными как для местных жителей, так и для гостей. И Бронницы в этом смысле не исключение. Перемены пришли в разные сферы жизни. Подробности – в нашем материале.

ДОМ С КОМФОРТОМ

Для каждого из нас комфорт начинается с порога квартиры. Нам хочется, чтобы чисто и уютно было и за пределами нашего жилья. В последние пять лет в Бронницах привели в порядок 260 подъездов, ремонт которых обошелся почти в 40 млн руб.

Преобразился и любимый местными жителями парк «Бронницкий луг». Теперь на 15 га земли есть все для достойного отдыха: от велосипедных дорожек до спортивного ядра с баскетбольными и волейбольными площадками. Для любителей тишины обустроены зоны для спокойного отдыха и пирс у воды.

«В этом году мы также начали реконструкцию площади им. Тимофеева», – подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ

Подумали тут и о маленьких жителях. Новый современный вид приобрел детский сад «Марьинский», который сегодня стал дошкольным отделением гимназии им. А.С. Пушкина.

«Капитальный ремонт прошел в городской больнице, лицее, культурно-досуговом центре. В ближайшее время завершится строительство здания школы им. А.А. Сыроежкина», – добавил Андрей Воробьев.

А еще в городе появилось уникальное учреждение – Служба консультативной и практической помощи родителям, воспитывающим детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья «Вектор».

В ПУТЬ С УДОБСТВОМ

Важнейшим событием нынешнего года стало открытие нового транспортно-пересадочного узла с автовокзалом. Старая станция давно не отвечала ни наплыву пассажиров, ни современным условиям. Новый вокзал вмещает 100 человек. А крытые перроны укрывают людей в непогоду.

Впереди Бронницы ждут только позитивные перемены. В частности, в 2024 году тут планируют сдать ФОК с универсальным спортзалом. Здесь смогут заниматься 1,5 тыс. проживающих вокруг человек. Придут обновления и по другим направлениям.