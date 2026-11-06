«Главные часы страны замолчали». Куранты остановили на 10 дней

ФСО: куранты Кремля не будут работать с 6 по 16 ноября

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Куранты на Спасской башне Московского Кремля остановлены на десять дней для проведения регламентного технического обслуживания часового механизма.

Согласно информации, опубликованной на сайте Федеральной службы охраны (ФСО) России, остановка курантов произведена в полночь 6 ноября. Возобновление работы часов запланировано на 16 ноября.

Куранты Спасской башни являются самыми древними действующими механическими часами в Европе — они функционируют с 1767 года. Общая масса механизма составляет порядка 25 тонн. Диаметр каждого из четырех циферблатов равен 6,12 метра, высота цифр — 72 сантиметра. Длина часовой стрелки составляет 2,97 метра, минутной — 3,38 метра. Часы занимают три этажа башни — седьмой, восьмой и девятый.

Глобальная реставрация курантов проводилась в 1851 году, однако с тех пор периодически возникает необходимость в проведении тех или иных работ. В частности, это происходило в 1974 и 1999 годах. В декабре 2014 года началась реставрация Спасской башни, в ходе которой куранты также останавливались и замолкали, однако перезвон транслировался в записи. Не исключено, что аналогичный подход будет применен и в текущий раз. В 2014–2015 годах были отреставрированы и покрыты сусальным золотом цифры и стрелки часов. В 2020 году куранты вновь останавливали для замены части колоколов. С того момента 12 новых и 11 старых колоколов настроены таким образом, чтобы четыре раза в сутки исполнять гимн России и «Славься» Михаила Глинки в полнооктавном звучании. Бой колоколов кремлевских курантов также отмечает каждые четверть часа.

Ранее сообщалось о том, что декабрь закончится короткой рабочей неделей.

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