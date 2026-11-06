«Осеннее падение цен». Яблоки в России подешевели на 7,5% за месяц

В октябре в России зафиксировано снижение стоимости яблок. Как сообщили в Руспродсоюзе, цена за килограмм уменьшилась на 7,5% и составила в среднем 141,8 рубля. Об этом сообщает РИА Новости .

Помимо яблок, в список подешевевших товаров вошли морковь, лук и капуста. Стоимость этих позиций снизилась более чем на 4%. Также отмечено удешевление сахара.

«Яблоки стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на них в последнюю неделю октября составили 141,8 рубля за килограмм», — сообщили в Руспродсоюзе.

Дополнительно отмечается, что в сентябре минимальные цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 1,6% в годовом выражении. Снижение стоимости зафиксировано в 9 из 25 категорий базовых продуктов. Наиболее существенное снижение цен продемонстрировали сливочное масло, рис и свинина.

Ранее сообщалось о том, что врачи Щелковской больницы составили список доступной еды для бодрости и укрепления иммунитета.