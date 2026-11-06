«Запасайтесь заранее!». Названы продукты, которые подорожают к Новому году

Эксперт Перепелкин: к Новому году ожидается рост цен на консервы

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Подготовку к новогоднему столу целесообразно вести заблаговременно и поэтапно, что помогает рациональнее распределять расходы. Одной из категорий, которая может заметно подорожать перед праздниками, является консервированная продукция, сообщил в интервью агентству «Прайм» заведующий кафедрой международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин.

«Многие нужные консервы имеют длительный срок хранения. Однако в декабре они становятся дефицитом, особенно проверенные бренды», — сказал он.

Эксперт также рекомендует заранее приобрести бакалейные товары, в числе которых майонез, масло, мука, сахар, крупы, специи, чай и кофе. В список покупок стоит включить и сладости: конфеты, шоколад, орехи, сухофрукты и печенье.

Если на праздничном столе планируется алкоголь, его рекомендуется купить заранее, поскольку ожидается повышение цен на спиртные напитки на 8–10%, добавил Перепелкин. Кроме того, до начала предновогоднего ажиотажа стоит приобрести красную икру и деликатесы.

Ранее профессор Толкачев рассказал, чем заменить подорожавшую красную икру.

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