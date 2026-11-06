«Оскорбление культуры». Итальянского повара уволили за отказ готовить пиццу с ананасом

Итальянскому шеф-повару Давиде Тамбурелле не удалось добиться отмены увольнения из брисбенского ресторана La Costa. Среди причин, на которые сослался наниматель, был отказ кулинара сделать пиццу с ветчиной и ананасом, сообщает The Guardian .

Поводом для разбирательства стал заказ от клиента, устроившего в заведении мероприятие. Тамбурелла расценил добавление ананаса как «оскорбление итальянской культуры». Хозяин ресторана Эллиот Ингрэм пояснил, что заведению необходимо считаться с запросами посетителей.

20 мая повара уволили — спустя две недели после того, как он обсуждал с владельцем свою работу. Помимо невыполненного заказа, наниматель указал на неподобающие высказывания и накалившуюся обстановку при обслуживании гостей. По версии работодателя, сотрудник чересчур эмоционально доказывал клиенту, что пицца с ананасом пиццей не является.

Посчитав увольнение незаконным, Тамбурелла подал обращение в австралийскую Комиссию по справедливым трудовым отношениям. Комиссар Дженнифер Хант заявление отклонила: по ее оценке, наниматель вправе был уволить работника, поскольку тот мог поступиться принципами и учесть необычные пожелания заказчика. В июле La Costa прекратил работу по окончании срока аренды. Тамбурелла перешел в другой итальянский ресторан, в меню которого пиццы с ананасом нет.

Ранее сообщалось о том, что в России предложили запретить пиццу в столовых и иностранные названия в общепите.