«Это настоящий гоблин или гном». Жители Тукумана сняли на видео странное существо

В аргентинской провинции Тукуман местные жители обратили внимание на необычное существо невысокого роста вблизи зарослей сахарного тростника. Очевидцам удалось заснять его на видео, после чего ролик стремительно распространился по социальным сетям и спровоцировал активные споры. Об этом сообщает Tucumán Noticias.

На кадрах запечатлен небольшой темный силуэт, движущийся вдоль проселочной дороги и затем исчезающий в густой траве. Один из мужчин за кадром говорит, что перед ними настоящий гоблин или гном. Запись, опубликованная пользователем TikTok под ником erick_alderete, набрала свыше 600 тысяч просмотров и 23 тысячи отметок «нравится».

Пользователи принялись выдвигать версии о происхождении загадочного создания. Часть зрителей узнала в нем Укумара или Помберо — персонажей аргентинского фольклора. В комментариях появились истории людей, которые утверждают, что прежде сталкивались с похожими существами. Другие предположили, что на видео могла попасть обычная обезьяна.

Несмотря на популярность ролика, природу загадочного силуэта пока установить не удалось. Короткая запись не дает возможности детально рассмотреть объект, поэтому ни одна из версий не получила подтверждения. При этом необычные кадры вновь разожгли интерес к мистическим легендам Южной Америки.

Ранее сообщалось о том, что Пентагон рассекретил рассказы о странных существах у ранчо Скинуокер.