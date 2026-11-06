«Кожура — не мусор, а клетчатка». Какие фрукты и овощи защищают клетки от повреждений

Некоторые ягоды, сухофрукты и зеленые овощи богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от повреждений. Об этом в беседе с изданием Health рассказала специалист по питанию Линдси ДеСото.

По словам эксперта, ценными источниками полезных соединений являются чернослив, изюм, черника, малина, клубника, ежевика и сливы. Среди овощей она выделила шпинат, брюссельскую капусту и кейл. Указанные продукты содержат полифенолы, каротиноиды и витамины, способствующие противодействию окислительному стрессу.

Для поддержания здоровья диетолог рекомендует ежедневно употреблять не менее пяти порций фруктов и овощей. При этом, отметила она, важно разнообразить меню плодами разных оттенков, поскольку их состав и содержание полезных веществ различаются.

ДеСото также обратила внимание, что антиоксиданты сохраняются не только в свежих, но и в замороженных и консервированных продуктах. Кроме того, специалист посоветовала по возможности употреблять фрукты вместе с кожурой, содержащей клетчатку и ценные растительные соединения.

Ранее ученые назвали части фруктов и овощей, где клетчатки больше всего.