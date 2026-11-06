«Он хотел лишить меня воздуха». На Мальдивах дайверы устроили драку на глубине 15 метров

На Мальдивах произошел конфликт между дайверами на глубине около 15 метров. Информацию об этом распространила британская газета The Sun .

Согласно рассказу инструктора по дайвингу Сяо Ду, к нему подплыли трое дайверов, и один из них толкнул его. Впоследствии между ними вспыхнула ссора. Сяо Ду заявил, что дайверы пытались лишить его возможности дышать под водой. По предварительным данным, один из участников инцидента предпринял попытку схватить его дыхательный регулятор.

Причины произошедшего пока не называются.

В настоящий момент ситуацией заинтересовалась Национальная ассоциация водного транспорта Мальдив. Организация призвала полицию и Министерство туризма страны установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что на Мальдивах отели выдают телефон ради встречи со скатами.