«Это не обязательно сигнал о слабом иммунитете». Сколько раз в год можно болеть ОРВИ?

Терапевт Козлов: взрослые переносят ОРВИ два-четыре раза в год

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Взрослые обычно переносят два-четыре эпизода ОРВИ за год, дети в детском саду — до десяти-двенадцати, и это не обязательно сигнал о слабом иммунитете, сообщил «Газете.Ru» терапевт клиники docmed Александр Козлов.

У детей инфекции встречаются чаще: от шести-восьми раз в год, иногда до десяти-двенадцати, поскольку иммунная система контактирует с множеством возбудителей — простуду вызывают более 200 видов вирусов.

Частота зависит от контактов с вирусами: родители малышей, преподаватели, медики и сотрудники больших коллективов сталкиваются с ними чаще. Влияет и состояние дыхательных путей — аллергический ринит и астма повышают восприимчивость, а также курение, стресс и нехватка сна.

«Оценивать работу иммунной системы только по числу больничных неправильно. Если человек болеет несколько раз в год, но инфекции протекают без осложнений и между ними он полностью восстанавливается, это не обязательно указывает на заболевание иммунной системы. А вот необычно тяжелое течение инфекций, длительное восстановление или повторяющиеся осложнения — повод обсудить ситуацию с врачом», — объясняет Козлов.

Сезонность влияет на обращаемость: летом простуды и патологии органов дыхания дают не более 15% обращений по ДМС, осенью и зимой — до 33%, максимум в феврале. По оценке Росгосстраха, один случай лечения простуды в частной клинике среднего сегмента обходится примерно в 10–15 тыс. рублей с учетом приемов, диагностики и лекарств.

Отдельного внимания требует вторая волна болезни: после улучшения на пятый-седьмой день температура вновь повышается и самочувствие ухудшается, что может указывать на бактериальную инфекцию — синусит, отит или пневмонию.

Ранее сообщалось о том, что врачи Щелковской больницы составили список доступной еды для бодрости и укрепления иммунитета.

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