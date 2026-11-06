«Резать по живому никто не будет». Штат Госдумы и Совфеда сократят на 10–20%

Штатная численность аппаратов Государственной думы и Совета Федерации будет уменьшена в рамках исполнения указа президента Владимира Путина о сокращении числа госслужащих. Об этом сообщают источники РБК , знакомые с ситуацией.

По информации двух собеседников в нижней палате парламента, в Госдуме планируется сократить порядка 15% штата. Еще три источника называют диапазон от 15 до 20%. Уточняется, что оптимизация проводится в мягком режиме: в первую очередь ликвидируются незанятые вакансии, также не исключены кадровые решения в отношении сотрудников пенсионного возраста.

Аналогичная ситуация складывается в Совете Федерации. Как сообщил источник в верхней палате, штат планируется уменьшить примерно на 10-15 процентов, используя те же методы.

«Резать по живому (массово увольнять людей. — РБК) никто не будет. Мера направлена на сокращение средств, и если увольнять со всеми неотгулянными отпусками, выходными пособиями, то это будут огромные траты. Поэтому будут делать это аккуратно — за счет свободных вакансий и тех, кто скоро выйдет на пенсию», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили заменить дорогие корпоративы премиями.