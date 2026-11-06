«Шанс стать родителем после рака». Заморозку половых клеток онкопациентов хотят сделать бесплатной

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой о предоставлении онкологическим пациентам возможности бесплатной заморозки половых клеток до старта противоопухолевого лечения. Министерство здравоохранения РФ выразило принципиальную поддержку данной инициативы. Соответствующий ответ ведомства находится в распоряжении ТАСС .

Согласно материалам, Минздрав уже проводит оценку возможности реализации предложения. Ведомство планирует внести корректировки в действующие нормативные правовые акты.

«Министерство здравоохранения РФ совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования принципиально поддерживают предложение депутатов», — говорится в ответе Минздрава.

В ведомстве также привели статистику по состоянию здоровья несовершеннолетних в России. Большая часть детей относится к первой и второй группам здоровья. Суммарно таких несовершеннолетних насчитывается 84–85%. Они являются здоровыми или практически здоровыми.

Ранее сообщалось о том, что персональная вакцина против рака прошла решающее испытание.