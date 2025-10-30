«Расставание – это как работа со смертью»: что психолог советует делать 30 октября вместо того, чтобы писать бывшему

По информации издания, 30 октября отмечают Международный день «Напиши своему бывшему». Психолог Александра Миллер поставила под сомнение необходимость подобного праздника. Эксперт пояснила, что чаще всего женщина вспоминает самые приятные моменты и ощущения, которые она испытывала в прошлых отношениях. Такой проблемой страдают многие пациенты. Однако не всегда возобновление отношений приводит к хорошему завершению.

Психолог рассказала, что иногда бывшие возлюбленные прекращают отношения, но иногда занимаются сексом. Эксперт уверена, что интимная связь препятствуют новым встречам. Дополнительно бывшие возлюбленные сближаются. Психолог Миллер рекомендует после развода или расставания адаптироваться к новой жизни.

Специалист считает, что первые три месяца, а иногда и полгода, лучше прекратить любое общение с бывшим партнером. Желательно, чтобы близкое окружение не позволяло себе обсуждать ситуацию. Любое расставание — это стресс, с которым необходимо правильно бороться. Не стоит подавлять эмоции. Важно пережить период горевания. При необходимости можно обратиться к психологу.

«Расставание или развод – это как работа со смертью, по сути. Лучше включить спорт. Очень много гормонов стресса вырабатывается в этот период. Для того чтобы нам нормализовать гормональный фон и поднять настроение, нужно, чтобы у нас был серотонин. Нужны игры, где требуется концентрация внимания, например теннис. Нужно поддерживать правильное питание, добавить жиры и витамин D», – рекомендует Миллер.

