Когда памятник стал танцполом: в Балашихе задержали пьяных мужчин на крыле МиГ‑19П

В микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи двое нетрезвых мужчин забрались на постамент с истребителем МиГ-19П и принялись отплясывать на крыле машины. Кадры попали в канал «Балашиха Рулит» в мессенджере МАХ. О последствиях подобного поведения REGIONS рассказала юрист.

Сотрудники полиции подоспели, когда веселье было в разгаре: один из мужчин как раз пытался залезть в кабину самолета. Обоих задержали и увезли в отдел.

Юрист, инспектор Общественного контроля Московской области по Балашихе Гульназ Измайлова в разговоре с REGIONS пояснила, что наказание может оказаться серьезным — вплоть до уголовного. По статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве нарушителям грозит штраф до нескольких тысяч рублей либо принудительные работы.

«Танцы на памятнике — это публичное действие, выражающее явное неуважение к обществу, целью которого является нарушение спокойствия и демонстрация пренебрежения к общественным нормам. В зависимости от обстоятельств совершенного деяния, наказание определит суд», — пояснила юрист.

По данным эксперта, если же выяснится, что памятник серьезно пострадал, а умысел испортить его был, в дело вступит статья 214 УК РФ о вандализме. Она предусматривает в том числе реальное лишение свободы на срок до двух лет.

Измайлова обратила внимание на важный нюанс — статус памятника. Когда объект признан культурным наследием и охраняется государством, квалификация по статье 214 ужесточается: речь идет не просто о нарушении порядка, а о защите культурного достояния.

Монумент появился на пересечении бульвара Нестерова и улицы Летной 30 ноября 2021 года — к юбилею начала контрнаступления советских войск под Москвой. На постаменте — подлинный истребитель-перехватчик, восстановленный при участии специалистов Военно-технического музея Черноголовки. Для жителей микрорайона он давно стал и украшением, и символом мощи отечественных ВВС.

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