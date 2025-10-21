«Раз и навсегда»: в Совфеде ответили на предложение нового премьера Японии силой отобрать Курильские острова

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Сахалинской области Григорий Карасин прокомментировал призывы нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити возродить милитаризм и силой отобрать у России Курильские острова, сообщило интернет-издание «Абзац».

Григорий Карасин высказал мнение, что стоит поздравить Санаэ Такаити с новой должностью. Сенатор пожелал новому премьер-министру Японии успехов. Однако сразу стоит и обсудить вопрос с Курильскими островами.

«Вопрос с Курильскими островами решен раз и навсегда», — заявил сенатор.

Спикер добавил, что Россия выступает за развитие сотрудничества между государствами, в том числе в районах, прилегающих к островам. Несмотря на то, что вопрос о статусе этих территорий периодически поднимается японскими партнерами, следует четко понимать, что они являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Данный вопрос, по мнению Карасина, не подлежит обсуждению. Он закрыт навсегда.

