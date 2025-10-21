Европу смоет в утиль: зачем НАТО нужен военный конфликт с Россией, и кого хотят поселить на территории Украины?

НАТО стремится в короткие сроки подготовить свои ресурсы к возможному военному противостоянию с Россией, сообщил глава СВР РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, прошедшем в Самарканде. К чему готовится Североатлантический альянс, и будет ли мировая война в Европе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Война с мигрантами

По словам Нарышкина, европейские государства — члены альянса — не располагают долгосрочной стратегией обеспечения безопасности на континенте. Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что подготовка к военным действиям связана в первую очередь со сложными социальными проблемами внутри ЕС.

«В настоящее время в Европе намечается не только экономический, но и социальный кризис. Там большое засилье мигрантов. Сейчас идет такая серьезная перезагрузка Европы», — отметил эксперт.

Эта проблема имеет глубинную историю: за последние десятилетия число мигрантов в Европе значительно выросло. Если в 1990 году в Европе проживало около 50 млн международных мигрантов (6,9% населения), то к 2020 году их стало примерно 87 млн, или 11,6%. В Европейском союзе по состоянию на 2024 год насчитывалось около 28,9 млн граждан стран, не входящих в ЕС, что составляет около 6,4% населения. Миграционные потоки также усилились: в 2022 году в страны ЕС прибыло около 5,1 млн мигрантов, что более чем вдвое превышает показатели 2021 года. Как отметил политолог Перенджиев, такие времена стали трудными для Европы.

«Они пытаются решить эту проблему за счет воинственной риторики против России, чтобы прежде всего всех новых европейцев отправить воевать против РФ», — заявил он.

Кроме того, в Европе параллельно увеличилось и число заявлений о предоставлении убежища. В 2023 году в странах ЕС было подано около 1,14 млн таких заявок — на 18% больше, чем годом ранее, а в 2024 году их количество снизилось до 912 тыс. В том же году около 438 тыс. человек получили статус беженца или иную форму международной защиты. При этом в последние годы фиксируется снижение числа нелегальных пересечений внешних границ ЕС — в 2024 году их было примерно 239 тыс., что на 38% меньше, чем в 2023 году.

Европа утонет

При этом эксперт подчеркнул, что европейцев пугает и растущий авторитет российского государства на мировой арене. Однако, помимо роста влияния России, в Европе существует еще одна проблема, и она связана с экологией.

«В Западной Европе есть дамбы, которые сдерживают море. На этих территориях точка земли находится ниже моря. Пока что дамбы сдерживают напор морской воды, но всегда есть риск, что они не выдержат», — отметил эксперт.

Под угрозой, отметил специалист, могут оказаться Дания и Нидерланды.

«И тогда возникает вопрос, а куда переселяться? У них была мысль такая, что они переселятся на территорию Украины. В ходе столкновения они бы уничтожили Украину, и территорию взяли бы под контроль. Но Россия там двигается вперед, а они не хотели бы быть беженцами, поскольку хотели прийти бы хозяевами на эту территорию. Поэтому они недовольны в отношении действий России», — выразил мнение специалист.

По этой причине и шли разговоры о вступлении Украины в Евросоюз, считает политолог.

«Это задача иметь территорию с хорошими земельными ресурсами и подготовленным обслуживающим персоналом в виде украинцев. Те же украинские националисты — это своего рода силовая жандармерия, но для них эти планы не осуществились», — заключил Перенджиев.

В Западной Европе крупнейшие дамбы, сдерживающие море, находятся в Нидерландах, Великобритании, Германии и Дании. В Нидерландах это часть проекта Delta Works — Oosterscheldekering (1986), Maeslantkering (1997) и Afsluitdijk (1932), защищающие низменные земли от штормов и приливов. В Великобритании действует Thames Barrier (1982–1984), оберегающий Лондон от морских наводнений, в Германии — Eidersperrwerk (1973) у устья Эйдера, а в Дании — Højer Dige, построенная после шторма 1976 года для защиты прибрежных территорий у границы с Германией. Все эти сооружения служат важнейшими элементами системы защиты побережий Западной Европы от моря.

