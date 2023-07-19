Разбил голову, спасаясь от собак: В мэрии Казани прокомментировали инцидент

Собаки, которые гнались за курьером в Казани, находится под присмотром местного жителя, сообщает inkazan.ru .

В Казани местный житель стал свидетелем, как курьер передвигался по двору на велосипеде на большой скорости, в результате чего наехал на бордюр, упал и разбил голову. Молодому человеку вызвали скорую помощь. Житель, который стал свидетелем происшествия, просмотрел камеры видеонаблюдения и восстановил события.

За курьером начали гнаться бродячие собаки, которые были настроены недоброжелательно. Парень решил уехать от животных. Житель опубликовал в социальной сети пост о случившемся и выразил недовольство, что бродячие собаки несут угрозу детям и взрослым, ограничивают в передвижении жителей города.

В мэрии рассказали, что у собак, которые гнались за курьером, есть опекун. Животных вылавливают специализированные службы и отвозят в приют. Доброжелательные люди забирают некоторых бродячих зверей. Опекун, который шествует над собаками, изредка выпускает их на улицу.

В мэрии добавили, что опекунов можно привлекать за действия, которые совершают взятые ими животные. Местная власть борется с бродячими животными, но жители препятствуют этому: прячут в подъездах или даже запускают в свои квартиры.