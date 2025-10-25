«Разбиватель черепа»: в Россию пришел опасный подростковый челлендж

Председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратила внимание на пришедший в Россию опасный подростковый челлендж под названием «разбиватель черепа», сообщила «Лента.ру».

Депутат высказала мнение, что работу по профилактике необходимо начинать с информирования родителей о возникновении подобного опасного увлечения среди подростков. Важно понимать, что детская психология естественным образом включает стремление к острым ощущениям и драйву, что является возрастной нормой.

По мнению депутата ГД, целесообразно включить эту тему в программу внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Для усиления эффекта стоит привлекать известных спортсменов, которые смогут авторитетно предупредить детей о рисках подобных неспортивных занятий. Фигуры, пользующиеся уважением у молодого поколения, способны донести информацию наиболее эффективно, считает спикер.

«Конечно, те блогеры, которые сегодня считают, что они влияют на формирование подростковой, молодежной повестки, хорошо бы, если бы и они транслировали опасность вот этого увлечения. Я полагаю, что это было бы абсолютно правильно. Потому что нельзя все взваливать только на родителей. Дети не живут только в семье. Дети не живут только в школе. Дети живут в общественном пространстве», — заключила она.

Ранее сообщалось, что подросток-зацепер сорвался с поезда в Подмосковье и несколько дней провел в овраге.