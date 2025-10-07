Три дня в овраге: подросток-зацепер сорвался с поезда в Подмосковье

Восьмиклассник из бирюлевской школы, увлекавшийся опасным экстремальным хобби — зацепингом, сорвался со скоростного поезда «Ласточка» и провел трое суток в овраге в районе подмосковного Клина. Подросток получил серьезные травмы, но смог выжить благодаря своевременному обнаружению. Об этом стало известно RT.

Информация о происшествии длительное время скрывалась — друзья школьника, знавшие о его увлечении, побоялись сообщать о случившемся взрослым. Родители, обеспокоенные внезапным исчезновением сына, предположили возможность совершения преступления и обратились в правоохранительные органы.

Спустя 72 часа после падения подростка обнаружили местные жители Александр Грецкий и Александр Ипатов. По их свидетельству, мальчик находился в легкой одежде — трусах и майке, несмотря на низкие температуры. Пострадавшего немедленно госпитализировали с тяжелыми повреждениями. Знакомые семьи подтвердили, что жизнь подростка вне опасности, однако ему предстоит длительный период реабилитации.

Инцидент в очередной раз стал предупреждением, показав смертельную опасность зацепинга — нелегального способа передвижения на внешних элементах железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Госдуме потребовали жесткой ответственности за пропаганду зацепинга.