Разбросанная мебель, осколки и двигатель БПЛА: что происходит в крымской школе после атаки ВСУ

Сотрудник школы в поселке Форос, куда попал беспилотник ВСУ, поделился с РИА Новости подробностями инцидента.

Собеседник агентства рассказал, что беспилотник влетел прямо в окно второго этажа здания. После инцидента раздался взрыв. Сотрудник рассказал также, что сам учебный корпус уцелел после удара ВСУ, однако пострадали некоторые помещения: актовый зал, библиотека и столовая.

«Беспилотник влетел прямо в окно второго этажа, после чего прозвучал взрыв», — сказал сотрудник.

По информации издания, часть стены выбило в библиотеке. Конструкция пострадала из-за мощной взрывной волны. Стеллажи остались целыми. На полу разбросаны книги, парты и стулья. Мебель частично повреждена. Со стороны актового зала упала часть потолка и стены.

По данным издания, на полу в здании пострадавшей школы обнаружили двигатель беспилотника. Кроме того, разбросаны стеклянные осколки.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале проинформировал, что в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос погибли три человека. Еще 16 получили ранения различной степени. Глава выразил слова соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Республика окажет людям необходимую помощь, в том числе и материальную.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших в Крыму есть граждане Белоруссии.