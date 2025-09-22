Новые подробности атаки ВСУ по Крыму: пострадали граждане Белоруссии

В здании школы, которая подверглась атака ВСУ вечером 21 сентября, выбиты окна и полностью обрушен актовый зал. Фотографии с последствиями вражеского удара опубликовало РИА Новости.

Отмечается, что основной удар пришелся по третьему этажу учебного заведения. По территории разбросаны осколки и фрагменты здания. Занятия в школе отменены, учеников перевели на дистанционное обучение.

По информации телеканала «Крым 24», среди пострадавших есть граждане Белоруссии. Все они получили осколочные ранения, находясь на береговой линии в момент атаки.

Сейчас в Ялтинском многопрофильном медицинском центре находятся 12 пострадавших, часть из которых нуждается в интенсивной терапии. Несколько людей находятся в реанимации.

Ранее появилась информации о состоянии охранника, который в момент удара ВСУ был в форосской школе.