Раздался плач детей: делегация из Саудовской Аравии пострадала в ДТП в Москве

Делегация туристов из Саудовской Аравии пострадала в ДТП в Москве, сообщил «МК».

По информации издания, ДТП произошло в центре Москвы. Участниками аварии стали микроавтобус и BMW с номерами Адыгеи. В микроавтобусе находились граждане Саудовской Аравии. Водитель легковой машины не пострадал. Госпитализированы 66-летний мужчина, двое несовершеннолетних и женщины 26 и 29 лет.

По данным телеграм-канала SHOT, сразу после ДТП раздался детский плач и крики пассажиров. Помощь пострадавшим сразу начали оказывать очевидцы. Микроавтобус перевернулся. Госпитализированным детям 7 и 8 лет. В больницу они направлены в сопровождении матери.

«По данным SHOT, владельцем BMW на блатных номерах 666 является 33-летняя Джанета Х. из Адыгеи. Была ли она за рулем, пока неизвестно».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Фрунзенской набережной, сообщил телеграм-канал ведомства. По данным сотрудников, которые являются предварительными, пострадали двое детей и один взрослый.

