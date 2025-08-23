Взрыв цистерны с углекислотой под Арзамасом: мимо проезжало авто с ребенком

В Нижегородской области произошло ДТП, в результате которого взорвалась цистерна с углекислотой, сообщил телеграм-канал регионального ГУ МВД России.

По информации ведомства, в результате ДТП в Арзамасском районе погиб человек. Еще пострадали два человека: взрослый и ребенок. Предварительно удалось восстановить, что водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автовозом. Инцидент произошел на 427 км трассы М-12 в Арзамасском районе в районе 12 часов дня. Грузовое транспортное средство перевозило цистерны со сжиженной углекислотой, которые взорвались.

«От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте. Ранения также получили один человек и ребёнок, находившиеся в проезжающем мимо автомобиле», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, пострадавшим лица была оказана квалифицированная медицинская помощь. Они находились в автомобиле. Взрыв произошел, когда машина проезжала мими грузового транспортного средства. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, которые работают над установлением всех причин ДТП. Водителей предупредили, что на время осмотра места происшествия автомобильное движение затруднено, организован объезд.

В ведомстве предоставили фото с места ДТП. Предположительно, серьезные повреждения получило несколько автомобилей.

