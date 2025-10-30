«Разделывали тушу животного»: что произошло в Подмосковье и как инспектор вышел на след

В пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области проинформировали, что охотинспектор под Рузой задержал в лесу браконьера и трех его подельников, которые подозреваются в убийстве лося, сообщил REGIONS.

По информации издания, местного охотинспектора проинформировали о предположениях о незаконной охоте, которую вели на границе Рузского и Наро-Фоминского округа. Специалист незамедлительно отреагировал на полученные сведения.

«При обследовании лесного массива он обнаружил свежеразделанную тушу лося и мужские следы нескольких человек», — рассказали в комлесхозе Подмосковья.

По данным издания, инспектору удалось по следам установить маршрут движения подозреваемых. Браконьеры были обнаружены в тот момент, когда разделывали тушу животного. Один из мужчин признался в нарушении законодательства. Его пособники не стали отрицать свое участие в акте браконьерства. Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

По информации издания, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Суд вправе назначить подозреваемым штраф в размере до 80 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух дет.

Ранее сообщалось, что иностранцы ловили сетями воробьев для еды в Амурской области.