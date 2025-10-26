Иностранцы ловили сетями воробьев для еды в Амурской области

Правоохранительные органы пресекли необычный случай браконьерства. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112», вблизи села Волково местные жители заметили подозрительную активность: неизвестные лица установили специальные сети и электронное устройство, воспроизводящее птичье пение для приманки.

Информация о незаконной ловле птиц была оперативно передана в Государственную охотинспекцию. Прибывшая на место оперативная группа обнаружила и изъяла самодельную ловушку, внутри которой находилось порядка 20-ти воробьев. Все птицы были живы — их освободили и выпустили на волю.

По предварительной информации, к браконьерству причастны иностранные граждане, которые отлавливали пернатых для употребления в пищу. В связи с инцидентом в Благовещенском районе решено усилить патрулирование. Задержанным предстоит дать объяснения относительно мотивов своих действий, после чего будет решен вопрос о привлечении их к ответственности.

Ранее сообщалось, что иностранец трогал 14-летнюю девочку в вагоне петербургского метрополитена.