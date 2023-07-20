Разглашение государственной тайны закончится лишением свободы для чиновника из Удмуртии

В УФСИН Удмуртии не раскрывают имя чиновника. Неизвестной остается и занимаемая им должность, но она была руководящей. Сообщается, что мужчина имел доступ к информации, которая считается государственной тайной. Он передал данные стороннему лицу, который не имел право быть осведомленным по данному вопросу. В итоге нарушителя отстранили от занимаемого поста. Ведется внутреннее расследование. Предполагается, что мужчину могут лишить свободы сроком на четыре года. На основании статьи «Разглашение государственной тайны» возбужденно уголовное дело.

Разглашение государственной тайны – это преступление. Значение не имеет, были переданы данные в устном или письменном виде. В качестве наказания применяют лишение свободы сроком от трех до четырех лет или арестом на полгода. Иногда за обвиняемым сохраняют возможность занимать должности в госсекторе.