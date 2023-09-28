Размер ключевой ставки и инфляция: ЦБ спрогнозировал развитие экономики на ближайшие годы

Центральный Банк направил на рассмотрение в Правительство России и Президенту России проект, в котором прогнозирует, как будет развиваться экономика в ближайшие три года.

В проекте от 28 сентября 2023 года выделены две главные цели – обеспечить ценовую стабильность и гарантировать устойчивость рубля. Это позволит компания планировать стратегии развития на ближайшие годы и выгодно распределять инвестиции.

ЦБ предлагает ввести жесткие денежно-кредитные условия в экономике для того, чтобы вернуть уровень инфляции в 2024 году к поставленной ранее цели. В ближайшее время на заседании ЦБ будет решен вопрос, есть ли необходимость в повышении ключевой ставки.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - указано на сайте Банка России

ЦБ составил три варианта развития событий в ближайшее время. В случае неизменного профиля шоков экономическая ситуация будет развиваться стабильно (базовый сценарий). Дестабилизировать ситуацию могут санкции, процессы деглобализации, рецессия (усиление фрагментации и рисковый сценарий). На сайте продемонстрированы показатели, которых следует ожидать в случае реализации базового сценария.

Фото: [ Банк России ]

В 2024–2025 годах ожидается трансформация российской экономики.

«В 2026 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%. Инфляция вернется к цели в 2024 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Это потребует проведения жесткой ДКП Банка России продолжительное время. В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 9,6–9,7% годовых в 2023 году, 11,5–12,5% годовых в 2024 году, 7,0–8,0% годовых в 2025 году. В 2026 году ключевая ставка в среднем составит 5,5–6,5% годовых, что соответствует диапазону оценок Банка России долгосрочной нейтральной ставки», - сообщается на сайте Банка России

Первоочередная задача ЦБ – вернуть инфляцию к 4%.В таком случае номинальная нейтральная процентная ставка составит от 5,5 до 6,5% годовых.