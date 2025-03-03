Разноцветные фантомные метки появились на радаре российского самолета

По данным канала, инцидент произошел 1 марта. В 142 км от аэропорта Пулково пассажирский лайнер, который следовал из Санкт-Петербурга в Череповец, сообщил о срабатывании TCAS. Это система, которая предупреждает о высоком риске столкновения с другими объектами в воздушном пространстве.

По данным канала, вблизи российского Bombardier CRJ200 не находилось других воздушных судов. Однако система показывала ложные метки. Они были разных цветов: две желтые и одна красная. Всего их было около четырех штук. Члены экипажа приняли решение продолжить путь. Посадка прошла согласно штатному расписанию. На пути самолета авиакомпании «Северсталь» преград не было.

По данным СМИ, фантомные метки могут появляться на радаре по разным причинам. Например, в случае фиксации электромагнитных помех. Иногда они могут сигнализировать о сбоях в работе технологического оборудования.

Ранее сообщалось, что пассажирка самолета Сургут — Москва спасла жизнь мужчины во время полета.