Пассажирка самолета Сургут – Москва спасла жизнь мужчины во время полета

Медсестра и волонтер Наталья Самойлюк из Покачей по пути в Донбасс спасла жизнь человеку. Мужчине стало плохо во время полета на рейсе Сургут – Москва, сообщает ugra-news.ru.

Директор департамента здравоохранения округа Роман Паськов рассказал про случай журналистам «Сургутской трибуны». Он отметил, что случай произошел в январе этого года во время рейса, направляющегося из Сургута в Москву. Мужчина на борту терял сознание, у него было низкое давление и с ним невозможно было установить контакт.

Пассажиру повезло, что его соседкой на рейсе была волонтер Гуманитарного добровольческого корпуса Наталья Самойлюк. Она направлялась в Донбасс, но уже до приезда туда успела совершить доброе дело.

«Она быстро оказала первую помощь: надела пострадавшему кислородную маску, уложила его в правильное положение и привела в чувство точечным массажем и резким запахом нашатырного спирта. Благодаря ее действиям мужчина пришел в себя, и самолет смог продолжить путь без экстренной посадки», — заявил Паськов.

После произошедшего мужчина пришел в себя, выпил сладкий чай и поблагодарил спасительницу. Сама волонтер отправилась дальше, на свою четвертую гуманитарную миссию в ДНР.

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