Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал « Ридусу », как разработки отечественных инженеров тестируют и усовершенствуют. Самоходная гусеничная платформа открытого типа и бронежилеты «Тигр» уже выполняют главную функцию — обеспечивают безопасность военных СВО.

Многие изобретения разрабатывают специалисты Приморского края. Когда разработки доставляли на полигон для тестирования, губернатор региона Олег Кожемяко лично сопровождал груз. Эксперты оценили такие отечественные разработки:

тележку «Кабан», предназначенную для эвакуации раненых и доставки боеприпасов;

средства дальней беспилотной авиации с дальностью за 100 километров;

средства для разминирования.

Губернатор Олег Кожемяко рассказал «Ридусу», что в настоящее время функционирует множество правительственных программ, помогающих разработчикам.

«Я думаю, что тот фундамент, который создан на базе Народного фронта решением нашего Президента даст сейчас возможность развернуть массовое производство таких нужных фронту средств радиоэлектронной борьбы, дронов, средств связи», — рассказал «Ридусу» губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Бойцы-приморцы уже пользуются в зоне СВО бронежилетами «Тигр». Каждая модель оказывает максимальную защиту от осколков и отличается минимальным весом. Может использоваться во время выполнения различных боевых заданий. Бронежилет собран из материалов отечественного производства. Также приморцы разработали многофункциональную тележку «Кабан». Она небольшого размера. Можно применять для транспортировки грузов и раненых, а также для разминирования освобожденных территорий.

Ранее мы сообщали, что ВСУ в ночь на 4 июля предприняли попытку атаковать несколькими дронами Тамбовскую область.