Разрушенные дома и затопленные микрорайоны: В Приморье зафиксированы масштабные разрушения

В Приморском крае введен региональный режим ЧС, сообщает zr.media . Стихия, которая длилась несколько дней, нанесла такие разрушения, которые придется ликвидировать неделями. Глава региона Олег Кожемяко лично контролирует ход восстановительных работ.

По региону пронесся тайфун Ханун. Дома затапливало водой. Многие здания рушились из-за порыва ветра. Людям пришлось выезжать из родных городов и сел, чтобы временно размещаться в пунктах социального проживания. До сих пор не все жители могут вернуться домой. Дороги к населенным пунктам размыло, асфальтные покрытия снесло, поэтому проехать временно невозможно. Такая проблема актуальна для 12 муниципалитетов.

В некоторых населенных пунктах вода достигала уровня второго этажа в многоэтажных домах. Целые микрорайоны полностью ушли под воду. Колоссальный ущерб тайфун нанесен инфраструктуре Уссурийска, где вдобавок прорвалась дамба и произошла утечка мазута.

«Уссурийск подвергся большому наводнению. Здесь работают спасатели. Работает мэрия вместе со своими штабами, всеми силами, в частности энергетиками, представителями жилищно-коммунального хозяйства. Сюда перебрасываются сейчас силы и средства, в том числе из других регионов. Нужно оказывать помощь жителям, проживающим в частных домах, по разбору завалов, выносу ила. Такие силы и средства имеются», – рассказал глава Приморского региона Олег Кожемяко

В разных районах регионах было эвакуировано более 3000 человек. Глава региона Олег Кожемяко прибыл туда, где понемногу жизнь восстанавливается и пообщался с местными жителями. До 15 октября приморцы получат финансовую компенсацию. В зависимости от степени разрушений размер материальной поддержки составит от 10 до 50 тысяч рублей.