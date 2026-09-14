«Щедрость по-русски». Россияне стали оставлять чаевые на 18% чаще

В январе-июле 2026 года россияне оставляли чаевые на 18% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

«Число выданных чаевых выросло в этом году на 18% год к году», — приводит его слова агентство.

Помимо этого, в отчетном периоде на 17% вырос спрос на шампуни и косметику для животных. В преддверии учебного года канцелярские товары покупали на 10% активнее, чем годом ранее, добавил Батюшенков.

Ранее шеф-повар Пискунов сообщил, что до революции шарлотку готовили из хлебных сухарей.