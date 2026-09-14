«Этих денег хватит на всё». В ГД предложили повысить минимальную пенсию до 50 тысяч рублей

Депутаты во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об увеличении минимальной страховой пенсии по старости до 50 тыс. рублей в месяц. Документ имеется в распоряжении ТАСС . Предлагается внести изменения в ФЗ «О государственной социальной помощи».

«Общая сумма материального обеспечения пенсионера, проживающего на территории Российской Федерации, не осуществляющего работу и (или) иную деятельность, <...> не может быть менее 50 тыс. рублей в месяц», — говорится в документе.

Разницу предлагается покрывать федеральной социальной доплатой к пенсии, говорится в пояснительной записке.

В беседе с ТАСС Миронов отметил, что сейчас пенсионерам гарантируется доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера, который на федеральном уровне в этом году составляет 16,2 тыс. рублей. По его мнению, это не оказывает значительного влияния на уровень жизни пенсионеров.

«Минимальную пенсию надо повышать, — сказал Миронов. — Многие пенсионеры часто говорят о 50 тыс. рублей в месяц. Этих денег хватит на питание, лекарства, оплату коммуналки, и внукам немного останется».

Ранее сообщалось о том, что максимальная пенсия в 2027 году может превысить 77 тысяч рублей.