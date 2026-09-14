Сухари вместо муки. Шеф-повар Пискунов рассказал, как готовили шарлотку в России
Шеф-повар Пискунов: до революции шарлотку готовили из хлебных сухарей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]
Шеф-повар и автор книг по истории кулинарии Влад Пискунов в интервью RT рассказал об особенностях дореволюционного приготовления шарлотки.
По его словам, в привычном виде яблочный пирог появился лишь во второй половине XX века. В том виде, в котором сегодня готовят известный пирог с яблоками, шарлотка появилась совсем недавно — примерно во второй половине XX века, отметил Пискунов.
В дореволюционной кулинарной литературе встречались названия «шарлот» и «шарлота», однако единого рецепта не существовало. Технология приготовления также отличалась от современной. Основой чаще служили хлебные сухари, иногда ржаные. Сегодня шарлотку ценят за простоту приготовления.
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